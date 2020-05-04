إيران وباكستان تعقدان إجتماعا افتراضيا حول التعاون على مكافحة كورونا

وأصدر المتحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية بيانا صحفيا تلقت وكالة إرنا نسخة منه، أعلن فيه أن وزير الصحة الباكستاني والمساعد الخاص لرئيس الوزراء في باكستان ظفر ميرزا، عقد اجتماعا افتراضيا مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بحث فيه الوضع الناجم عن إنتشار فيروس كورونا، والعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الراهنة.

ويضيف البيان، ان وزيري صحة إيران وباكستان استعرضا خلال الإجتماع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومتي البلدين لإحتواء وباء كورونا.

وأشاد وزير الصحة الباكستاني في البيان بالخطوات الفاعلة التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية للسيطرة على إنتشار فيروس كوفيد-19.

وأضاف، ان وزير الصحة الإيراني فيما أكد على علاقات الأخوة وحسن الجوار بين البلدين، أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقاسم خبراتها مع دولة باكستان الصديقة والجارة في مجال تطبيق خطة التباعد الإجتماعي في سياق مكافحة فيروس كورونا.

وقد بلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في مختلف المدن الباكستانية الى 20 ألفا و186 حالة، توفي 462 شخصا منهم، فيما تعافى 5 آلاف و590 مصابا حتى الآن.

انتهى**أ م د