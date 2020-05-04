مسؤول برلماني : عودة العالم الايراني"سيروس عسكري" الى الوطن بات امرا محتوما

واشار حسيني، الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاثنين، حيث تصريحات رئيس اللجنة "حجة الاسلام ذوالنوري" التي نوه خلالها الى قضية العالم الايراني المعتقل في سجون امريكا؛ مبينا ان هناك جمع من المواطنين الايرانيين الذين تم القبض عليهم بذرائع عديدة من قبل القوى المستبدة ولاسيما الامريكيين، بمن فيهم سيروس عسكري الذي اصيب حسب معلوماتنا بفيروس كورونا داخل معتقله في امريكا.

واضاف، ان حجة الاسلام ذوالنوري اعرب عن قلقه الشديد ازاء وضع سيروس عسكري الصحي، متسائلا عن الاسباب التي ادت الى اعتقال هذا العالم المختص.

كما نوه الى تصريحات ممثل وزارة الخارجية خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم، والتي اشار فيها الى صدور قرار الافراج امس عن هذا العالم الايراني البارز، واذا كانت نتيجة فحصه الطبي سلبية سيتم اعادته الى البلاد قطعا.

واضاف، ان ممثل الخارجية قال في اجتماع اليوم : ان وزارة الخارجية بذلت مجهودا كبيرا ليتم تبرئة سيروس عسكري (قبل نحو 6 اشهر)، لكن ممارسات امريكا الخبيثة وبعض الجهات الاخرى حالت دون عودته الى البلاد؛ قبل ان يتم تسوية الامر اخيرا.

واشار نقوي حسيني، الى هناك اشخاصا آخرين غير السيد عسكري الذين يمرون بذات المشاكل في امريكا ودول اخرى.

وتطرق في هذا السياق الى تصريحات رئيس لجنة الامن القومي النيابية حجة الاسلام ذوالنوري الذي نوه فيها بالتقدم العلمي والتقني الكبير في ايران مما ادى الى غيض الاعداء؛ مطالبا الجهات المعنية في البلاد باتخاذ ما يلزم لحماية الرعايا الايرانيين الذين يتعرضون الى هذه الممارسات في الخارج والافراج عنهم وتعويض عن الاضرار التي تلحق بهم؛ ذلك ان القوانين ذات الصلة متاحة في البلاد ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية ستدعم بدورها هذه الاجراءات.

انتهى ** ح ع