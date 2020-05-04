الاحتلال الأمريكي يعمل على نقل سجناء إرهابيين لـ "داعش" من سوريا إلى العراق

وأضافت "المصادر"، أن 6 عربات لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت من العراق اليوم، باتجاه أحد السجون شرقي مدينة الشدادي وعادت نحو الأراضي العراقية؛ يعتقد أنها قامت بنقل عدد من إرهابيي "داعش".

وفي السياق، قامت قوات الاحتلال الأمريكية في السابع والعشرين من الشهر الماضي بنقل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" من مدينة الشدادي بريف الحسكة إلى العراق.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكية توظيف إرهابيي داعش عبر نقلهم من السجون في الشمال السوري لإعادة تدويرهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن داخل المنطقة ولطمس الدلائل التي تكشف عن تورطها في دعم التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

انتهى ** ح ع