وزیر الصناعة : الصادرات غیر النفطیة فی طلیعة اقتصاد البلاد لهذا العام

واضاف "رحماني" في تصريحه اليوم الاثنين خلال اجتماع بعنوان "حماية الانتاج الوطني" : ان حجم الصادرات الايرانية خلال العام الماضي، ورغم كافة المشاكل التي مرت بها البلاد، بلغ 135 مليون طن.

ودعا وزير الصناعة الى التركيز على الانتاج الوطني بوصفه محورا لجميع البرامج الاقتصادية و وضع السياسات المالية والمصرفية وعائدات العملة الاجنبية بما يتناغم وهذه الركيزة الاساسية.

واضاف، ينبغي اتخاذ اجراءات مناسبة وعاجلة وعملانية خلال العام الحالي بهدف معالجة المشاكل التي تعاني منها المصانع الايرانية، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بمختلف الحرف والنشاطات الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا.

وفيما تطرق الى الحظر المفروض منذ عامين على ايران، صرح وزير الصناعة ان العديد من اصحاب الصناعات والصادرات في انحاء البلاد قرروا المضي خلافا لمزاعم الاعداء؛ مما ادى الى قطع اشواط كبيرة خلال العام الماضي (حسب التقويم الفارسي – انتهى في 20 اذار / مارس 2020) على صعيدي الانتاج والتصنيع وبما يشمل الصناعات الضخمة مثل الصلب والنحاس والالمنيوم.

انتهى ** ح ع