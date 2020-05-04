روسيا تنتقد اميركا لمحاولتها عدم منح صندوق النقد الدولي قرضا لايران وسوريا

وقال بانكين في تصريح ادلى به لوكالة "سكودنيا" الروسية اليوم الاثنين حول الاوضاع الاقتصادية للدول في ظل تفشي فيروس كورونا، انه وفي الوقت الذي تتمتع فيه الدول المتطورة بالمصادر الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على المستوى الوطني، هنالك دول لا تمتلك مثل هذه الامكانيات نظرا لعوائدها الواطئة.

واضاف، ان تشديد الاوضاع المجهولة ومسالة التداول المالي للبنوك وقيود الوصول الى الاسواق المالية العالمية والعبء الثقيل للديون، تفرض كلها ضغوطا اضافية على هذه الدول، وبالتالي انخفاض امكانيات هذه الدول لتنفيذ البرامج الاجتماعية والتدابير اللازمة لتحسين الاقتصاد.

وتابع مساعد الخارجية الروسي، انه في هذا الخضم فان الدول الاكثر تضررا بحاجة الى استقطاب اهتمام المجتمع الدولي والدعم المنسق ومن ضمنه في اطار المنظمات الدولية البارزة.

وقال بانكين، ان الكثير من هذه الدول راجعت صندوق النقد الدولي الذي اعلن استعداده لتقديم الدعم الاقتصادي السريع للدول المتضررة من الازمة (كورونا) كما كان عليه الحال خلال (الازمة الاقتصادية) اعوام 2008-2010 .

يتبع