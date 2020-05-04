ابرام عقد لتنفيذ مشروع ترامواي مدينة شيراز جنوب ايران

وقال رئيس بلدية شيراز حيدر اسكندر بور في كلمته خلال مراسم ابرام العقد ان شيراز هي اول مدينة في ايران تبرم عقدا لتنفيذ مشروع الترامواي ونامل بان تكون اول مدينة في البلاد تدشن هذا الاسطول من النقل العام.

واشار اسكندر بور الى ان اعتمادات المشروع تبلغ 20 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) وقال، ان الخط الاول لترامواي شيراز سيكون بطول 10 كم من مرقد الشاعر الكبير "سعدي" الى محطة نقليات "شاه زادة قاسم".

واضاف، انه من المتوقع ان يتم تدشين هذا المشروع خلال العام القادم.

واوضح بان مشروع الترامواي من شانه المساعدة في تطوير شبكة النقل العام ويعد فرصة للسياحة في شيراز ايضا واضاف، ان خطو الترامواي يغطي المحور السياحي –الديني في مدينة شيراز حيث بامكان السياح الاستفادة منه لتفقد غالبية المعالم والاماكن التاريخية والثقافية والدينية ويسهل وصول المواطنين والسياح ايضا لمرقد "شاه جراغ" احمد بن موسى الكاظم (ع) ومجموعة "زندية".

انتهى ** 2342