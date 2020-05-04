مراسم ليالي القدر تجري في عدة اماكن محددة في اصفهان

وقال حجة الله قاسمي في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" الاثنين على هامش اجتماع اللجنة انه تم تحديد عدة اماكن لاقامة مراسم ليالي القدر فيها بعد دراسة امكانية ذلك مع التزام التوصيات الصحية.

واضاف، انه وفيما يتعلق بسائر مدن المحافظة سيتم تحديد مكانين او ثلاثة اماكن حسب تعداد السكان لاقامة هذه المراسم المعنوية، وذلك بعد موافقة لجنة تضم مندوبين عن ائمة الجمعة وحكام المدن وجامعات العلوم الطبية والتعبئة والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي وبعض الاجهزة المعنية الاخرى.

واشار الى ان هذه المراسم ستبث على الهواء في التلفزيون، داعيا المواطنين لمتابعة المراسم العبادية لهذه الليالي في المنازل قدر الامكان.

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