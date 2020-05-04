مساعد وزير الصحة الایراني يتوقع ارتفاع الاصابات بكورونا خلال الخريف

وقال حريرجي في تصريح له امس الاثنين في بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، انه في ضوء الظروف الجوية في فصل الخريف وكذلك بدء العام الدراسي الجديد وحضور التلامذة والطلبة الجامعيين في المدارس والجامعات فاننا نتوقع ارتفاع منحى الاصابات بفيروس كورونا في البلاد.

واضاف، بطبيعة الحال فان ارتفاع الاصابات لن يكون بقوة الوتيرة التي حدثت خلال شهر مارس لكنه على اي حال سيشهد ارتفاعا.

واكد انه على المواطنين ان ياخذوا بنظر الاعتبار بان ارتفاع حرارة الجو لن يؤثر على فيروس كورونا ولابد من التزام البروتوكولات الصحية دوما كي نتمكن من السيطرة حد الامكان على سلسلة انتقال الفيروس.

واوضح قائلا، انه وفقا لتوقعاتنا ستشهد الاصابة بفيروس كورونا في البلاد منحى تنازليا الى حد ما خلال الشهرين القادمين وسيكون الارتفاع بالاصابة في بعض المحافظات فقط.

وصرح بانه على المواطنين الالتزام الجاد تماما بالبروتوكولات الصحية من اجل الوقاية من فيروس كورونا حتى الكشف عن اللقاح والعلاج المؤكد له وان لا يعتبروا استئناف الاعمال بمثابة انتهاء هذه الازمة.

وحول القرارات المتخذة حول اعادة فتح ابواب المساجد والمدارس في المناطق قليلة المخاطر قال حريرجي، ان المساجد في مدن الزيارة الدينية قليلة المخاطر ستفتح لاقامة صلاة الجماعة فقط وتمنع فيها اقامة اي مراسم بتجمعات كبيرة.

ونوه الى ان الانشطة مع التزام البروتوكولات الصحية قد استؤنفت في المدن قليلة المخاطر وعادت الى حالتها الطبيعية نوعما ومن المتحمل ان يتم فيها فتح المدارس لفترة شهر كما ستستانف الاماكن الرياضية انشطتها في هذه المدن.

انتهى ** 2342