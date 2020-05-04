رحلتان جويتان من الدوحة إلى شيراز لإعادة الرعايا الإيرانيين

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الدوحة الاثنين أنه بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الاجهزة القطرية المعنية، سيجري تنظيم رحلتين جويتين يومي الجمعة 8 ايار/مايو والجمعة 15 منه، لنقل الرعايا الايرانيين الراغبين بالعودة للبلاد من الدوحة إلى شيراز.

وجاء في الإعلان الصادر عن السفارة انه نظرا لاكتمال عدد ركاب الرحلتين المذكورتين، فبامكان المواطنين الاخرين الراغبين بالعودة إلى البلاد التقدم بطلب التسجيل في مكتب الخطوط الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية في قطر لتنظيم رحلة جديدة في حال اكتمال عدد ركاب الرحلة.

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