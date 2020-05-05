٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83776141
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حياكة الشال ترشح مدينة ارمرده لتكون المدينة الوطنية للصناعات اليدوية

حياكة الشال ترشح مدينة ارمرده لتكون المدينة الوطنية للصناعات اليدوية

سنندج- 5 ايار/مايو/ارنا- قال رئيس دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في بانه التابعة لمحافظة كردستان (شمال غرب) ان مدينة ارمرده مرشحة لتكون المدينة الوطنية للصناعات اليدوية كونها تتمتع بطاقات كبيرة في مجال الصناعات اليدوية ويحترف العديد من اهاليها فن حياكة الشال والوشاح.

واضاف سعدالله رحيمي خواه اليوم الثلاثاء  ان أكثر من 70 بالمائة من اهالي مدينة أرمردة یحترفون حياكة الشال والوشاح.
واشار الى القدرات التی تتمتع بها مدينة أرمرده في مجال الصناعات اليدوية خاصة حياكة الوشاح وقال ان اختيار هذه المدينة كالمدينة الوطنية للصناعات اليدوية يحظى بالاهمية وبناء على ذلك سيتم انشاء بيت الصناعات والاسواق الدائمة للصناعات اليدوية.

وتعد حياكة الوشاح رمزا للصناعات اليدوية في ارمرده وتعود قدمة حياكة الوشاح فيها الى اكثر من 400 عام.

وتقع مدينة أرمرده على بعد 15 كيلومترا من مدينة بانه بمحافظة كردستان شمال غرب ايران.

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