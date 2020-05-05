الطاقة الإنتاجية لقواطع الصلب في إيران بلغت47 مليون طن

توجد حاليا 148 وحدة لانتاج قواطع الفولاذ تعمل على الصعيد الوطني، ومن المتوقع أن يزيد الأنتاج إلى 46 مليون طن في اطار افاق خطة 2025 وفقا للجداول الإحصائية لوزارة الصناعة.

تشير الإحصاءات الأولية لوزارة الصناعة حول أداء منتجات الصلب بنهاية عام 2019 إلى رقم 20 مليون و 514.8 ألف طن، وبالمقارنة مع أداء عام 2018 الذي بلغ 19 مليونا و 639.8 ألف طن، فقد سجلت نموا بنسبة 4.5 بالمئة.

وبحسب الوزارة، تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشاريع المجدية في مجال قطاعات الصلب الآن 9.8 مليون طن، وتقدر سعة المشاريع المحتملة بـ 8.5 مليون طن.

تحتل إيران المرتبة العاشرة بين أكبر مصنعي الصلب في العالم.

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