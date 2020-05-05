آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

-اجمالي عدد الاصابات : ۳,۶۴۶,۲۶۵شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : ۲۵۲,۴۲۰ شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :۱,۲۰۰,۲۸۲شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون :۱,۲۱۲,۹۰۰ - الوفيات : ۶۹,۹۲۱- المتعافون :۱۸۸,۰۶۸

اسبانیا، المصابون : ۲۴۸,۳۰۱ - الوفيات :۲۵,۴۲۸ - المتعافون :۱۵۱,۶۳۳

ايطاليا، الاصابات : ۲۱۱,۹۳۸– الوفيات :۲۹,۰۷۹ - المتعافون : ۸۲,۸۷۹

بريطانيا، المصابون : ۱۹۰,۵۸۴ الوفيات : ۲۸,۷۳۴ المتعافون : -

فرنسا، المصابون :۱۶۹,۴۶۲ - الوفيات :۲۵,۲۰۱ - المتعافون :۵۱,۳۷۱

المانيا ، المصابون : ۱۶۶,۱۵۲ الوفيات : ۶,۹۹۳– المتعافون :۱۳۲,۷۰۰

روسيا، المصابون : ۱۴۵,۲۶۸– الوفيات:۱,۳۵۶ – المتعافون :۱۸,۰۹۵

تركيا، المصابون : ۱۲۷,۶۵۹– الوفيات: ۳,۴۶۱ – المتعافون:۶۸,۱۶۶

البرازيل، المصابون :۱۰۸,۶۲۰ الوفيات : ۷,۳۶۷- المتعافون : ۴۵,۸۱۵

ایران، المصابون : ۹۸،۶۴۷- الوفيات :۶۲۷۷- المتعافون :۷۹،۳۹۷

انتهى** 1453