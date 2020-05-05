٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٤ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83776388
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /5 ايار / مايو /ارنا – حسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انحاء العالم لغاية اليوم الثلاثاء على الشكل التالي :

-اجمالي عدد الاصابات : ۳,۶۴۶,۲۶۵شخصا

- اجمالي عدد الوفيات :  ۲۵۲,۴۲۰ شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :۱,۲۰۰,۲۸۲شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي : 

آمریکا، المصابون :۱,۲۱۲,۹۰۰ - الوفيات : ۶۹,۹۲۱- المتعافون :۱۸۸,۰۶۸

اسبانیا، المصابون : ۲۴۸,۳۰۱ - الوفيات :۲۵,۴۲۸ - المتعافون :۱۵۱,۶۳۳

ايطاليا، الاصابات :  ۲۱۱,۹۳۸– الوفيات :۲۹,۰۷۹  - المتعافون : ۸۲,۸۷۹

بريطانيا، المصابون : ۱۹۰,۵۸۴ الوفيات : ۲۸,۷۳۴ المتعافون  : -

فرنسا، المصابون :۱۶۹,۴۶۲ - الوفيات :۲۵,۲۰۱ - المتعافون :۵۱,۳۷۱

المانيا ، المصابون : ۱۶۶,۱۵۲ الوفيات : ۶,۹۹۳– المتعافون :۱۳۲,۷۰۰

روسيا، المصابون :  ۱۴۵,۲۶۸– الوفيات:۱,۳۵۶ – المتعافون :۱۸,۰۹۵

تركيا، المصابون : ۱۲۷,۶۵۹– الوفيات: ۳,۴۶۱ – المتعافون:۶۸,۱۶۶

البرازيل، المصابون :۱۰۸,۶۲۰ الوفيات :  ۷,۳۶۷- المتعافون : ۴۵,۸۱۵

  ایران، المصابون :  ۹۸،۶۴۷- الوفيات :۶۲۷۷- المتعافون :۷۹،۳۹۷

انتهى** 1453

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