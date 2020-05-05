آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

-اجمالي عدد الاصابات : ۳,۶۴۶,۲۶۵شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : ۲۵۲,۴۲۰ شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :۱,۲۰۰,۲۸۲شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون :۱,۲۱۲,۹۰۰ - الوفيات : ۶۹,۹۲۱- المتعافون :۱۸۸,۰۶۸
اسبانیا، المصابون : ۲۴۸,۳۰۱ - الوفيات :۲۵,۴۲۸ - المتعافون :۱۵۱,۶۳۳
ايطاليا، الاصابات : ۲۱۱,۹۳۸– الوفيات :۲۹,۰۷۹ - المتعافون : ۸۲,۸۷۹
بريطانيا، المصابون : ۱۹۰,۵۸۴ الوفيات : ۲۸,۷۳۴ المتعافون : -
فرنسا، المصابون :۱۶۹,۴۶۲ - الوفيات :۲۵,۲۰۱ - المتعافون :۵۱,۳۷۱
المانيا ، المصابون : ۱۶۶,۱۵۲ الوفيات : ۶,۹۹۳– المتعافون :۱۳۲,۷۰۰
روسيا، المصابون : ۱۴۵,۲۶۸– الوفيات:۱,۳۵۶ – المتعافون :۱۸,۰۹۵
تركيا، المصابون : ۱۲۷,۶۵۹– الوفيات: ۳,۴۶۱ – المتعافون:۶۸,۱۶۶
البرازيل، المصابون :۱۰۸,۶۲۰ الوفيات : ۷,۳۶۷- المتعافون : ۴۵,۸۱۵
ایران، المصابون : ۹۸،۶۴۷- الوفيات :۶۲۷۷- المتعافون :۷۹،۳۹۷
انتهى** 1453
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