روحاني: من الضروري تنفيذ سياسة تشجيع الصادرات وإعادة العملة الصعبة

وفي الجلسة الـ134 للجنة الاقتصادية للحكومة، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وحضرها أعضاء اللجنة الآخرون، قدم محافظ البنك المركزي تقريراً عن موارد ومخارج وتوقعات النقد الأجنبي للبلاد لهذا العام.

كما قدم محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، تقريرا عن استمرار عملية توفير العملات الأجنبية للسلع الأساسية والضرورية لإنتاج البلاد وفقا للبرنامج التنظيمي.

وفي الاجتماع تحدث وزير الشؤون الاقتصادية والمالية فرهاد دجبسند، عن الإجراءات المتخذة لتحرير أسهم العدالة.

وفي هذا الصدد، دعا الرئيس روحاني إلى ضرورة توفير التسهيلات الكافية للمساهمين لاستخدام أصول أسهمهم من أجل تبادل الأسهم، وتشجيع الشركات الاستثمارية في المحافظات على المشاركة في سوق الأسهم.

كما ناقش الاجتماع أوضاع البورصة وتوريد أسهم الشركات المملوكة للدولة للقطاع العام.

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