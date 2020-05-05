تدمير شبكة إرهابية انفصالية في شادكان

واضاف العميد حيدر عباس زاده في مقابلة مع إرنا اليوم الثلاثاء: في خريف العام الماضي، قام عناصر من شبكة إرهابية انفصالية، باغتيال قائد قوات التعبئة في دارخوين العقيد عبدالحسين مجدم، واصابة ضابط شرطة بجروح في مركز شرطة الخنافرة، واطلاق النار على مقرات حرس الثورة والشرطة والحوزة العلمية والسطو المسلح، ورسم العلم المزيف للجماعات الانفصالية في مدينة شادكان.

وتابع : بعد ذلك تم التعرف على جميع أعضاء هذه الشبكة من خلال عمل استخباراتي من قبل شرطة المخابرات والأمن العام في خوزستان وتعاون ودعم المدعي العام لمدينة شادكان.

وأوضح العميد عباس زاده: أن أعضاء هذه الشبكة الإرهابية قاموا بتوثيق بعض أعمالهم وإرسالها للخارج.

وأضاف: أن ضباط المخابرات والأمن العام قاموا بكشف ثمانية عناصر من الشبكة الإرهابية الانفصالية باتخاذ تدابير خاصة، وجرى اعتقالهم بالتنسيق مع المدعي العام لمدينة شادكان.

وصرح قائد شرطة خوزستان: هناك عدد من الأشخاص المرتبطين بهذه الشبكة الإرهابية الانفصالية، تم تحديدهم وسيتم اعتقالهم لاحقا.

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