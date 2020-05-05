الإيسيسكو تطلق جوائز نقدية للطلاب المبدعين

وقال امين لجنة الايسسكو في ايران " غلامرضا كريمي" ان الجوائز ستمنح للطلاب المتفوقين المبدعين في مجال الرواية القصيرة والرسم والموسيقى من بين المشاركين من الدول الاعضاء في المنظمة.

واوضح ان هذه الجوائز ستكون نقدية وسيحصل الفائز في مجال الرواية القصيرة على 6000 دولار وفي مجال الرسم على 4000 دولار وفي الموسيقى 2000 دولار .

واضاف كريمي ان الاثار المرسلة الى الامانة العامة للمسابقة ستكون باللغة الانجليزية او العربية او الفرنسية، لافتا الى ان اخر موعد لاستلام الاثار هو 30 ايار/ مايو الحالي.

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