٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83776778
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 6340 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 6340 شخصا

طهران/ 5 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 99 الفا و970 شخصا، وبوفاة 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران6340 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1323 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 99 الفا و 970 حالة لغاية الان بينهم 2685  في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ  80 الفا  و475 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6340   شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 519 الف  و543 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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