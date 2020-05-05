ضبط أكثر من 23 طنا من المخدرات في ايران خلال اسبوع

وقال ناصر اصلاني الیوم الثلاثاء ان كمية المخدرات التي تم ضبطها في مختلف ارجاء البلاد خلال الاسبوع الماضي بلغ 23الف و72 كيلوغرام وهو ماسجل ارتفاعا بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف: ان 84 بالمئة من هذه الكمية هي من الافيون حيث بلغ 19 الف و449 كيلوغراما وماتبقى يضم الحشيش 705 كيلوغرام والهروين 140 كيلوغرام والمورفين 305 كيلوغرام والكريستال 32 كيلوغرام و 78 كيلوغرام أنواعا أخرى من المخدرات.

ولفت الى اعتقال 5198 شخصا متهما بالاتجار وتعاطي المخدرات بينهم 3815 متهما بالتهريب والتوزيع، منوهاً الى وجود 41 أجنبيا بين المعتقلين.

واشار الى ان معظم المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة تعود الى المحافظات الحدودية لاسيما المدن المحاذية للحدود الشرقية للبلاد ومنها محافظتي خراسان الجنوبية وسيستان وبلوجستان. والباقي في محافظات كرمان وفارس واصفهان وهرمزكان وخراسان الرضوي.

وبين اصلاني انه خلال هذه الفترة تم ضبط 475 سيارة كانت تستخدم لتهريب المخدرات وكذلك ضبط 29 قطعة سلاح ناري كانت بحوزة المهربين.

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