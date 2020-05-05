تصدير أول شحنة من عدة تشخيص كورونا الى المانيا

وبلغ عدد الأجهزة المصدرة 40 الف تم شحنها اليوم الثلاثاء من مطار الإمام الخميني (رض) إلى ألمانيا.

وقال مدير التسويق في شركة "بيشتاز طب" ( الطب الرائد) المعرفية، "ياشا فرخ زاد" في مقابلة مع مراسل إرنا: أن العلماء الشباب في هذه الشركة تمكنوا من إنتاج العدة المصلية لتشخيص مرض كورونا بسرعة وبأعلى جودة إنتاج والحصول على التراخيص اللازمة من معهد باستور في إيران والمديرية العامة للمعدات الطبية.

وأشار إلى أن الشركة المعرفية قادرة على إنتاج مليون اختبار يوميا ونحن قادرون تماما على تلبية احتياجات البلاد، موضحا أن أكثر من 40 دولة أعلنت في الوقت الحاضر عن رغبتها بالحصول على منتجات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

ولفت مدير التسويق في شركة بيشتاز طب، أن دولا مثل ألمانيا وتركيا وبولندا وعدة دول في أمريكا الجنوبية ورابطة الدول المستقلة، طلبت الحصول على هذه الأجهزة.

واشار الى أنه بعد إرسال هذه الشحنة إلى ألمانيا، سيتم تصدير هذه الأجهزة أيضا إلى تركيا، كما يتم إبرام العديد من العقود مع الدول الأخرى التي تقدمت بطلب وبحجم كبير.

وفيما يتعلق بمزايا هذه الأجهزة مقارنة بعدد التشخيص الموجودة في العالم، قال فرخ زاد: أن سعر هذه العدة أقل عدة مرات من حيث العملة الصعبة للمبيعات المحلية مقارنة بالاجهزة الخارجية، لذلك ستكون هذه العدة ذات قيمة من حيث التصدير، والاستغناء عن الواردات للاستهلاك المحلي.

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