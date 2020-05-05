مسؤول : ايران حققت 22 مليار دولار من التبادل التجاري مع الدول العربية

واوضح "بيلتن" في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان 12 مليارا و500 مليون دولار من هذا المبلغ يعود الى الصادرات الايرانية للدول العربية في منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط، مقابل استيرادها من ذات البلدان الذي بلغ 9 مليارات دولار.

واضاف انه، في مجال الصادرات يحتل العراق المركز الاول بما يبلغ نحو 9 مليارات دولار، والمركز الثاني يعود للامارات بمبلغ مليارين و500 مليون دولار وعمان ثالثة بملغ 450 مليون دولار ومن ثم قطر والكويت وسوريا ولبنان والاردن والبحرين.

وعلى صعيد الاستيراد، قال بيلتن ان الامارات تاتي اولا بمبلغ وقدره 8 مليارات و7 مليون دولار وبالمركز الثاني عمان بمبلغ 167 مليون والعراق ثالثا بما يبلغ 131 مليون دولار ومن ثم الاردن ولبنان وقطر وسوريا والبحرين.

وبحسب هذا المسؤول التجاري الايراني، لم يكن هناك اي تبادل تجاري مباشر بين ايران والسعودية خلال العام الماضي.

انتهى ** ح ع