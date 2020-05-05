٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83776867
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مسؤول : ايران حققت 22 مليار دولار من التبادل التجاري مع الدول العربية

مسؤول : ايران حققت 22 مليار دولار من التبادل التجاري مع الدول العربية

طهران / 5 ايار / مايو / ارنا – قال مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمؤسسة التنمية التجارية في ايران "فرزاد بيلتن" : ان حجم التبادل التجاري الايراني مع الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط، بما يشمل العراق والامارات وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان والاردن والبحرين خلال العام الماضي (حسب التقويم الفارسي انتهى في 20 اذار/مارس 2020)، بلغ نحو 22 مليار دولار.

واوضح "بيلتن" في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان 12 مليارا و500  مليون دولار من هذا المبلغ يعود الى الصادرات الايرانية للدول العربية في منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط، مقابل استيرادها من ذات البلدان الذي بلغ 9 مليارات دولار.

واضاف انه، في مجال الصادرات يحتل العراق المركز الاول بما يبلغ نحو 9 مليارات دولار، والمركز الثاني يعود للامارات بمبلغ مليارين و500 مليون دولار وعمان ثالثة بملغ 450 مليون دولار ومن ثم قطر والكويت وسوريا ولبنان والاردن والبحرين.

وعلى صعيد الاستيراد، قال بيلتن ان الامارات تاتي اولا بمبلغ وقدره 8 مليارات و7 مليون دولار وبالمركز الثاني عمان بمبلغ 167 مليون والعراق ثالثا بما يبلغ 131 مليون دولار ومن ثم الاردن ولبنان وقطر وسوريا والبحرين.

وبحسب هذا المسؤول التجاري الايراني، لم يكن هناك اي تبادل تجاري مباشر بين ايران والسعودية خلال العام الماضي.

انتهى ** ح ع

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