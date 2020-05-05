100 بالمئة زيادة في إنتاج البوتان من حقل بارس الجنوبي

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أضاف أسعدي، ان مؤشر أداء هذه المصفاة في العام الماضي (الهجري-الشمسي/انتهى في 20 آذار/مارس) في مجال نزع الإيثان والبروبان والبوتان من الغاز والذي يعود بقيمة مضافة عالية، كان واحدا من أبرز ميزات الأداء لهذه المصفاة.

كما أشار الى زيادة إنتاج البروبان في المصفاة السابعة في العام الماضي بنسبة 71 بالمائة.

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