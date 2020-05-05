مسؤول : اعادة فتح محدود لمعبر بازركان الحدودي مع تركيا اعتبار من الیوم

واوضح "لطيفي"، انه عقب المحادثات عبر الفيديو كنفرانس بين رئيسي الجمارك العامة الايراني والتركي، وبناء على طلب المسؤولين في منطقة بارزكان الحدودية من المسؤولين الاتراك باجراء زيارة تفقدية عاجلة لهذا المعبر، قام المسؤولون في جمارك غوربلاغ التركية صباح اليوم بتفقد البنى التحتية الصحية والاجراءات الوقائية لدى منفذ بازركان الحدودي.

واضاف، لقد تقرر على اثره حل قضية 450 شاحنة محملة بسلع الصادرات الايرانية، والتي تقف حاليا خلف الحدود التركية.

كما اشار المتحدث باسم جمارك بازركان الى مغادرة 20 شاحنة تركية الحدود في غضون ساعة واحدة، مؤكدا ان هذه العملية لاتزال مستمرة.

ولفت الى انه تم خلال اللقاء الحدودي الطارئ صباح اليوم التاكيد على تسهيل ظروف عبور الشاحنات الايرانية الحدود البرية التركية على غرار شاحنات الدول الاخرى، وايضا تحديد مصير 160 شاحنة محملة بالسلع التجارية المتجهة الى الاراضي الايرانية.

انتهى ** ح ع