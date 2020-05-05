مسؤول : لقاء الشعراء مع قائد الثورة الاسلامية لا ينعقد في هذا العام

علما ان قائد الثورة الاسلامية يستقبل شعراء البلاد بالتزامن مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبي (عليه السلام) في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يقرا الشعراء قصائدهم في محضر سماحته.
انتهى ** ح ع
طهران /5 ايار / مايو / ارنا – قال مدير عام مركز الابداع الادبي في ايران "عباس محمدي" : انه نظرا لتفشي فيروس كورونا وبناء على تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس بالغاء كافة التجمعات على صعيد البلاد، فإن لقاء الشعراء مع قائد الثورة الاسلامية كباقي اللقاءات مع سماحته لا ينعقد خلال شهر رمضان المبارك.
علما ان قائد الثورة الاسلامية يستقبل شعراء البلاد بالتزامن مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبي (عليه السلام) في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يقرا الشعراء قصائدهم في محضر سماحته.
انتهى ** ح ع
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