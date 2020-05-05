مسؤول : لقاء الشعراء مع قائد الثورة الاسلامية لا ينعقد في هذا العام

علما ان قائد الثورة الاسلامية يستقبل شعراء البلاد بالتزامن مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبي (عليه السلام) في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يقرا الشعراء قصائدهم في محضر سماحته.

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