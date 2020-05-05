ظريف: الإتفاق النووي جزء من القرار 2231 لمجلس الأمن

وأضاف ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتصور بأن القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منفصل عن الإتفاق النووي. فعليه أن يطالع نص [القرار] 2231. ان الإتفاق النووي جزء من هذا القرار وهذا هو السبب في أنه يحتوي على 104 صفحات، ولهذا لم يطالعه بومبيو.
وأوضح ظريف حول القرار 2231 للـ"مبتدئين" قائلا: لاوجود خارجي للقرار 2231 دون الاتفاق النووي.
وتابع، لقد انتهكته اميركا وحالت دون إلتزام الآخرين به.
وفي ختام تغريدته أكد ظريف، ان أميركا "لا صلاحية لها" [في هذا القرار].
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طهران/5 أيار/مايو/إرنا- صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان الإتفاق النووي جزء من القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي ولولا الإتفاق النووي، ما كان ليصدر هذا القرار عن مجلس الأمن.
وأضاف ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتصور بأن القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منفصل عن الإتفاق النووي. فعليه أن يطالع نص [القرار] 2231. ان الإتفاق النووي جزء من هذا القرار وهذا هو السبب في أنه يحتوي على 104 صفحات، ولهذا لم يطالعه بومبيو.
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