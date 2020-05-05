٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83777112
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مصدر مسؤول : الحرس الثوري ينتج اول منظومة رش الضباب للتطهير البيئي

مصدر مسؤول : الحرس الثوري ينتج اول منظومة رش الضباب للتطهير البيئي

طهران / 5 ايار / مايو / ارنا – اعلن نائب قائد القوة البرية للحرس الثوري "العميد قربان محمد اشعري"، عن تصميم وانتاج اول منظومة نشر الضباب المتنقلة والمزودة بتقنية "التيربو" لاستخادمها في عمليات التطهير والتعفير البيئي داخل البلاد.

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء، نوه العميد "اشعري" بالاجراءات الواسعة لدى القوة البرية التابعة للحرس الثوري في سياق مكافحة فيروس كورونا؛ ولاسيما تجنيد القوات المنتسبة كافة للقيام بعمليات التعفير في انحاء البلاد.

وحول الانجازات التقنية المحققة لدى القوة البرية للحرس الثوري في سياق مكافحة فيروس كورونا، اشار الى تصميم وانتاج اول منظومة رش ضباب متنقلة ومزودة بتقنية التيربو والتي سيتم استخدامها في عمليات التطهير والتعفير البيئي على صعيد البلاد.

واضاف، ان القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية جنّدت 10 مقار عسكرية لتنفيذ عمليات مكافة فيروس كورونا؛ موضحا ان هذه المقار خصصت ما يبلغ الفا و700 قطعة من الاجهزة والمعدات لديها في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع  

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