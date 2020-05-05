إستشهاد ثلاثة من قوات الحرس الثوري غربي البلاد

وأعلن عن ذلك قسم العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء عليه السلام"، في بيان أصدره بهذا الخصوص.

وأورد البيان: استشهد ظهر اليوم الثلاثاء، الحادي عشر من شهر رمضان الكريم، العقيد شكيبا سليمي الى جانب إثنين آخرين من المجاهدين البواسل من قوات الحرس الثوري، جعفر نظامبور ومحمد شكري بعد إشتباك لقي فيه عدد من العناصر المناوئة للثورة الإسلامية حتفهم.

وتقدم مقر حمزة سيد الشهداء عليه السلام وقوات بيت المقدس التابعة للحرس الثوري بأحر التعازي والتهاني لصاحب العصر والزمان (عج) وقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الأبي والأسر الكريمة للشهداء لا سيما الأسر المكلومة لهؤلاء الشهداء، مؤكدة المضي دوما على النهج الذي خطه الشهداء بدماءهم الزاكية.

انتهى**أ م د