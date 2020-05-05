الرئيس روحاني يؤكد على التنسيق الدقيق في اقامة مراسم ليالي القدر المباركة

تصريحات الرئيس روحاني هذه جاءت اليوم الثلاثاء خلال الاتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظ خراسان الرضوية (شرق)، "عليرضا رزم حسيني".

واضاف : انه بناء على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، يتعيّن على المدن التي لم يعلن دخولها الوضعية البيضاء بعد، ان تقيم مراسم ليالي القدر المباركة في مناطق محددة؛ وعلى سبيل المثال تخصيص احد صحون الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد لاحياء هذه المراسم.

و وجّه رئيس الجمهورية وزارة الصحة والمحافظين بمتابعة تنفيذ هذا القرار الذي وصفه ملزما لكافة المدن في انحاء البلاد.

واكد انه بناء على القرارات الصادرة خلال الاجتماع الاخير للجنة مكافحة فيروس كورونا، سيتم اقامة مراسم ليالي القدر المباركة بمشاركة اعداد معينة مع رعاية الفرز الصحي وفي اماكن خاصة؛ داعيا الاذاعة والتلفزيون الى المساهمة في احياء هذه المناسبة العظيمة عبر الفضاء الافتراضي لينعم المواطنون باجوائها الروحانية.

انتهى ** ح ع