٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83777168
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خلال الاتصال عبر الفيديو كنفراس مع محافظ خراسان الرضوية؛

الرئيس روحاني يؤكد على التنسيق الدقيق في اقامة مراسم ليالي القدر المباركة

الرئيس روحاني يؤكد على التنسيق الدقيق في اقامة مراسم ليالي القدر المباركة

طهران / 5 ايار/ مايو /ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان المناطق التي لم تعلن فيها الوضعية البيضاء من حيث انتشار فيروس كورونا، ينبغي ان تقيم مراسم ليالي القدر المباركة بشكل جزئي ومن خلال تجمعات قليلة العدد؛ داعيا منظمة الاذاعة والتلفزيون في البلاد الى اعداد وبث برامج خاصة بالمناسبة ليشعر الناس بالاجواء الروحية لهذه الليالي المباركة.

تصريحات الرئيس روحاني هذه جاءت اليوم الثلاثاء خلال الاتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظ خراسان الرضوية (شرق)، "عليرضا رزم حسيني".

واضاف : انه بناء على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، يتعيّن على المدن التي لم يعلن دخولها الوضعية البيضاء بعد، ان تقيم مراسم ليالي القدر المباركة في مناطق محددة؛ وعلى سبيل المثال تخصيص احد صحون الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد لاحياء هذه المراسم.

و وجّه رئيس الجمهورية وزارة الصحة والمحافظين بمتابعة تنفيذ هذا القرار الذي وصفه ملزما لكافة المدن في انحاء البلاد.

واكد انه بناء على القرارات الصادرة خلال الاجتماع الاخير للجنة مكافحة فيروس كورونا، سيتم اقامة مراسم ليالي القدر المباركة بمشاركة اعداد معينة مع رعاية الفرز الصحي وفي اماكن خاصة؛ داعيا الاذاعة والتلفزيون الى المساهمة في احياء هذه المناسبة العظيمة عبر الفضاء الافتراضي لينعم المواطنون باجوائها الروحانية.

انتهى ** ح ع

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