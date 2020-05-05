"الحج والمعنويات والتضامن والإقتدار الإسلامي".. شعار موسم الحج لهذا العام

وأكد ممثل الولي الفقيه في بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام سيد عبد الفتاح نواب، انه تم الاهتمام بتوصيات سماحة قائد الثورة الإسلامية التي جاءت في بيان الخطوة الثانية للثورة والقضايا الراهنة للأمة الإسلامية والعالم في اختيار مفردات الشعار.

وأعلن نواب، عن بدء القسم الثقافي في بعثة الحج الإيرانية بتدريب الحجاج عبر الفضاء الإفتراضي، استعدادا لجميع الخيارات التي قد تتخذ بشأن موسم الحج لهذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا بالعالم.

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