الامین العام لمنتدی رؤساء بلدیات اسیا : بعد القضاء علی کورونا زوروا مدینة شیراز الایرانیة

واضاف مظفري : ان شيراز، بأهلها الكرماء هي مدينة التاريخ والشعر والادب التي تزخر بنماذج كثيرة حول العلاقة بين التقاليد والحضارة، كما تحتضن مقبرة "سعدي الشيرازي" الشاعر والعارف والفيلسوف والمفكر الايراني الشهير، وايضا مقبرة "حافظ الشيرازي" رائد التالق الروحي والغزل السامي.

وتساءل الامین العام لمنتدى رؤساء بلديات اسيا في برقية التهنئة، "من الذي لايعشق شيراز ولايرغب في زيارة هذه المدينة الجميلة؛ وانني بهذه المناسبة ادعوا جميع السياح من انحاء العالم الى زيارة شيراز في مرحلة ما بعد القضاء على كورونا".

وفي الختام، قدم مظفري التهاني الى رئيس البلدية وجميع المسؤولين في مدينة شيراز؛ متنميا لهم بدوام السلامة والسعادة والازدهار.

يذكر ان الخامس من ايار /مايو (15 ارديبهشت – حسب التقويم الفارسي) يصادف اليوم الوطني لمدينة شيراز في ايران.

انتهى ** ح ع