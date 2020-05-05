روحاني: الشعب الايراني قدم أسوة حسنة في مواجهة ضغوط كورونا

وأضاف روحاني اليوم الثلاثاء خلال مراسم الإحتفاء بعيد المعلم التي انعقدت عبر الفيديو: اننا وبالاضافة الى فيروس كورونا، نواجه ضغوط الحظر، ولكن شعبنا أبدى أفضل حالات التحمل، ويمكننا ان نسجل ذلك للشعب الإيراني في سجل تاريخ أخلاق المجتمعات والشعوب.

وتابع: يمكننا ان نقارن بين سلوك مجتمعنا مع سائر الدول، في حين أن بعض الدول اضطرت لاستخدام السلاح من اجل منع خروج المواطنين من المنازل.

وأشاد روحاني بالإنجازات الكبرى للشعب الإيراني في ظروف تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إنتاج مجموعات إختبار الأجسام المضادة، حيث أصبحت إيران قادرة على تصدير هذه المجموعات لاختبار كورونا الى بعض الدول الأوروبية.

وأشار روحاني الى طلب أحد الوزراء بشأن التصريح بتصدير أقنعة N95، خلال الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لافتا الى أهمية بلوغ إيران مرحلة تصدير الكم الفائض من هذا النوع من الأقنعة بعد تحديد إحتياجات البلاد المستقبلية في هذا المجال من قبل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وأضاف، ان إيران اكتسبت قدرة تصدير المطهرات منذ الأسابيع الأولى من بداية جائحة كورونا.

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