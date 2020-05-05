عودة اول مجموعة من الرعایا الإیرانیین في إسبانیا إلی البلاد بعد تفشي کورونا

وضمت هذه المجموعة التي وصلت البلاد امس الاثنين 170 شخصا ومن المقرر ان تعود المجموعة الثانية يوم غد الاربعاء.

يذكر انه اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إسبانيا وطلب عدد ملحوظ من الرعايا الإيرانيين من الطلبة الجامعيين والمقيمين فيها من السفارة الايرانية في مدريد العودة الى البلاد بادرت السفارة في ظل التنسيق مع وزارتي "الخارجية" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" وكذلك منظمة الطيران المدني لتسيير رحلتين جويتين مباشرتين من مدريد الى طهران بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الاسبانية المعنية.

وتشير احدث الاحصائيات الرسمية الى اصابة اكثر من 250 الف شخص بفيروس "كوفيد-19" في اسبانيا تعافى منهم اكثر من 154 الفا فيما توفي اكثر من 25 الفا منهم لغاية الان.

وفي ايران اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء بان عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 99970 والمتعافين 80475 والمتوفين 6340 حالة.

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