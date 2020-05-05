ظريف يبحث مع نظيره الجورجي حول العلاقات الثنائية وكورونا

طهران / 5 ایار /مایو /ارنا- في اطار اول رحلة جوية مباشرة من مدريد الى طهران بعد 16 عاما، عادت الى البلاد امس الاثنين اول مجموعة من الرعايا الإيرانيين في اسبانيا ومن ضمنهم طلبة جامعيون رغبوا بالعودة بسبب تفشي فيروس كورونا.