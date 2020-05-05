ظريف يبحث مع نظيره الجورجي حول العلاقات الثنائية وكورونا

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية انه في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الثلاثاء تباحث ظريف وزالكالياني حول سبل مكافحة فيروس كورونا فضلا عن احدث التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين.
انتهى ** 2342
طهران / 5 ايار / مايو /ارنا- اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظيره الجورجي ديفيد زالكالياني للبحث وتبادل الراي حول السبل الكفيلة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية انه في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الثلاثاء تباحث ظريف وزالكالياني حول سبل مكافحة فيروس كورونا فضلا عن احدث التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين.
انتهى ** 2342
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