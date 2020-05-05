مشروع لانشاء طريق بري بين مدينتي آستارا الايرانية والاذربيجانية

وفي تصريح ادلى به امس الثلاثاء خلال زيارته التفقدية للطريق الترابي الموازي لخط سكك الحديد بين مدينتي آستارا الايراني والاذربيجانية قال حسن رستم زاد، ان جمهورية اذربيجان اوصلت الطريق البري الموازي للخط السككي الى نقطة الصفر الحدودية معنا وينبغي ان نعمل نحن ايضا لانشاء هذا الطريق من نقطة الحدود حتى محطة شحن وتفريغ السلع التابع لسكك الحديد، وذلك بغية توفير الارضية للتجارة الخارجية بواسطة الشاحنات.

واضاف، انه سيتم في القريب العاجل البدء بانشاء هذا الطريق البري والذي من شانه تعزيز طاقات التنمية الاقتصادية والتجارية مع دول اوراسيا والعلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان.

واوضح بان محافظة كيلان ترتبط مع جمهورية اذربيجان بـ 3 طريق؛ برية وبحرية وسككية، واضاف، ان تنفيذ هذا المشروع سيضيف طريقا بريا اخر للطريق البري الموجود ضمن الطرق الثلاثة.

يذكر انه بعد ربط خط سكك الحديد بين مدينتي آستارا ورشت (شما ايران) سيكتمل ممر "الشمال –جنوب" الدولي وستتوفر امكانية نقل السلع من شمال البلاد الى جنوبها سككيا.

انتهى ** 2342