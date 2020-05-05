مراسم يوم القدس في طهران ستجري باستعراض بواسطة السيارات والدراجات النارية

وقال محمودي في تصريحه الثلاثاء خلال الاجتماع التنسيقي لمراسم يوم القدس العالمي، ان يوم القدس العالمي هو ذكرى قيمة من مهندس الثورة الاسلامية الكبير (الامام الخميني) حيث جرت المراسم على مدى اعوام طويلة بصورة مهيبة في ايران والكثير من دول العالم ولن تتوقف ابدا.

واضاف، ان الكثير من وسائل الاعلام الصهيونية اعربت عن سعادتها لان فيروس كورونا سيؤدي حسب تصورها الى تعطيل مراسم يوم القدس العالمي، لكنها غافلة عن ان مراسم اعلان الاستنكار ضد كيان الاحتلال الغاصب لن تتعطل ابدا وان اسلوب تنظيمها يختلف حسب الظروف.

واكد محمودي بان مراسم يوم القدس العالمي ستجري حتى زوال وموت الكيان الصهيوني الغاصب.

واوضح بان مراسم هذا العام ستجري باستعراض بواسطة السيارات والدراجات النارية انطلاقا من ساحة "الامام الحسين (ع)" حتى ساحة "آزادي /الحرية/" مترافقة مع حمل اعلام الجمهورية الاسلامية وفلسطين وحزب الله ورفع صور قادة جبهة المقاومة وفي مقدمهم القائد الشهيد قاسم سليماني.

واضاف، انه وفي ظل التنسيق مع التعبئة والمساجد والمنظمة الثقافية الفنية ببلدية طهران سيتم تسيير مجموعات الاناشيد الحماسية في مختلف مناطق طهران تزامنا مع يوم القدس العالمي.

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