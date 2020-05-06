المالكي يتلقى رسالة تهديد من السفير الأمريكي في العراق

وقال القيادي في الائتلاف النائب كاطع الركابي، إن الذي اوصل الرسالة الى المالكي هو مترجم السفير الأمريكي في العراق"، مشددا "وهذا دليل على ان الرسالة مؤكدة".

ودعا الركابي، "الأطراف السياسية الداعمة لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، الى مراجعة مواقفها بعد وصول رسالة من السفارة الامريكية تحمل التهديد والوعيد".

وفي ذات السياق، توقع عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، عدم منح مجلس النواب الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في الجلسة التي من المقرر أن تعقد مساء اليوم الأربعاء، فيما تحدث عن "مفاجآت اللحظات الأخيرة".

من جانبه كشف النائب عن كتلة الحكمة في البرلمان العراقي، خالد الجشعمي، موقف الكتلة في التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال الجشعمي في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، ان "كتلة الحكمة منذ البدء مستمرة في دعم تكليف الكاظمي وستحضر الكتلة الجلسة غداً بكامل أعضائها للتصويت على تمرير كابينته الوزارية".

وأضاف، ان "الحكومة منذ بدء التظاهرات مشلولة تماما والبلاد تعصف بها المشاكل الامنية والاقتصادية وصحية وغيرها وفساد مستشر بكل الوزارات ونحتاح اليوم الى حكومة مستقرة ومدعومة لحلحلة هذه المشاكل، لافتا الى ان "الكاظمي غير الكثير من المرشحين قبل تقديم القائمة بسبب الخلافات عليهم".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء جلسة استثنائية للتصويت على كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وكانت أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومة الكاظمي قد وصلت الى البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، وسيتم توزيع السير الذاتية للمرشحين على أعضاء البرلمان للإطلاع عليها قبل انعقاد الجلسة الخاصة بمنح الثقة اليوم.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا أمس النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء في الساعة 9 مساءً.

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