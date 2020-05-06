حنان الفتلاوي تدعو الكتل السياسية العراقية الى حسم ملف تشكيل الحكومة في جلسة اليوم

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على حسابها الخاص في توتير: "ندعو الكتل السياسية الى حسم ملف تشكيل الحكومة غداً وان يؤخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه البلد الأمنية او المالية او الصحية".

وأضافت، "وان تكون خياراتهم بالتصويت وفق مصلحة البلد وليس المصالح الشخصية".

وأشارت الى "التطلع لحكومة خدمية توحد العراقيين وتحفظ سيادة العراق ومصالح شعبه وتحقق تطلعات الشارع".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا أمس النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء في الساعة 9 مساءً.

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