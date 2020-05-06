٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83777504
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رئیس دائرة مکافحة الامراض المعدیة فی وزارة الصحة

أقل من 0,5 بالمائة من الایرانیین مصابون بفیروس کورونا

أقل من 0,5 بالمائة من الایرانیین مصابون بفیروس کورونا

طهران/ 6 أيار/ مايو / ارنا - أعلن رئيس دائرة مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة ، أن أقل من 0,5 بالمائة من الإيرانيين أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مشيرا الى امكانية اعتماد اسلوب مناعة القطيع .

وأوضح حسين عرفاني في حديث مع مراسل ارنا ، أن نسبة انتشار مرض كوفيد 19 في ايران واحد بالالف تقريبا في الوقت الحاضر ، في حين أن سياسة مناعة القطيع أو المناعة الواسعة تتطلب شمول مابين 70 الى الى 75 بالمئة من افراد المجتمع.

واشار الى ان احصاءات وزارة الصحة تشير الى ان اقل من عُشر بالمئة من المواطنين اصيبوا بفيروس كورونا ، واذا اخذنا بنظر الاعتبار الاصابات الخفيفة غير المعروفة يمكن زيادة الرقم الى خمسة اضعاف ليكون خمسة بالألف أو 0,5 بالمئة.

واضاف عرفاني ان وزارة الصحة سجلت حتى الان 99970 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منهم حتى الآن 6340 شخصا فيما تماثل 80 الفا ة475 للشفاء.

وأكد أن آلية مكافحة كورونا في البلاد لم تصل الى حد مناعة القطيع ، وبالتالي لايمكن التفكير بالعودة الى الحياة العادية في هذه الظروف.

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