ايران و جمهورية اذربيجان تتطلعان الى تعزيز التعاون الاقتصادي

وافاد المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الجانبین اكدا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة استمرار التبادل الاقتصادي بين البلدين مع مراعاة البرتوكولات الصحية وليست هناك موانع تعيق تنمية التبادل الاقتصادي .

واعرب واعظي عن شكر وتقدير الجمهورية الاسلامية الايرانية لانعقاد القمة الافتراضية لدول عدم الانحياز في موعدها المقرر وقال: ان جمهورية اذربيجان لم تسمح لفيروس كورونا ان يعيق انعقاد قمة عدم الانحياز بل اختارت جائحة كورونا محور اعمالها واتخذت خطوات قيمة في مجال التنسيق المشترك بين الدول لمكافحة هذا المرض.

واعرب عن امله ان تثمر الاجراءات والسبل المطروحة لمكافحة كورونا وان يساهم الجميع وجنبا الى جنب للقضاء على هذا الفيروس والوقوف بوجه الذين يعملون على استغلالهه لاغراض سياسية.

كما رحبت واعظي بمسار تنمية علاقات التعاون بين البلدين التي لم تتأثر بكورونا متمنيا استمراريتها بكل قوة وعزم .

من جانبة ابلغ مستشار العلاقات الخارجية في رئاسة جمهورية اذربايجان " حكمت حاجي اوف " تحيات رئيس الجمهورية " الهام علي اوف" للرئيس روحاني معربا عن تقديره للخطاب الذي القاه امام القمة الذي كان يصب في تعزيز اهداف حركة عدم الانحياز.

وبين حاجي اوف ان بلادة تعير اهمية كبيرة لتنمية التعاون بين طهران وباكو في جميع المجالات و ان الرئيس علي اوف اوعز الى جميع المسؤولين بأن لاتحول جائحة كورونا دون توطيد التعاون بين البلدين .

واعرب حاجي اوف عن امله في استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين و تعزيزه اكثر فاكثر مع مراعاة البرتوكولات الصحية .

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