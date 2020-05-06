٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83777724
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /6 ايار / مايو /ارنا – حسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انحاء العالم لغاية اليوم الاربعاء على الشكل التالي :

-اجمالي عدد الاصابات : ۳,۷۲۸,۳۹۲شخصا

- اجمالي عدد الوفيات :  ۲۵۸,۳۶۱شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :۱,۲۴۲,۶۲۹شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي : 

آمریکا، المصابون :۱,۲۳۷,۷۶۱- الوفيات :۷۲,۲۷۵- المتعافون :۲۰۰,۶۶۹

اسبانیا، المصابون : ۲۵۰,۵۶۱ - الوفيات : ۲۵,۶۱۳- المتعافون :۱۵۴,۷۱۸

ايطاليا، الاصابات :  ۲۱۳,۰۱۳– الوفيات :  ۲۹,۳۱۵- المتعافون :۸۵,۲۳۱

بريطانيا، المصابون : ۱۹۴,۹۹۰ الوفيات : ۲۹,۴۲۷ المتعافون  : -

فرنسا، المصابون :۱۷۰,۵۵۱ - الوفيات :۲۵,۵۳۱ - المتعافون :۵۲,۷۳۶

المانيا ، المصابون : ۱۶۷,۰۰۷ الوفيات :۶,۹۹۳– المتعافون :۱۳۵,۱۰۰

روسيا، المصابون :۱۵۵,۳۷۰ – الوفيات: ۱,۴۵۱– المتعافون :۱۹,۸۶۵

تركيا، المصابون ۱۲۹,۴۹۱:– الوفيات: ۳,۵۲۰ – المتعافون:۷۳,۲۸۵

البرازيل، المصابون :۱۱۵,۹۵۳الوفيات :۷,۹۵۸ - المتعافون :۴۸,۲۲۱

  ایران، المصابون : ۹۹،۹۷۰ - الوفيات :۶۳۴۰- المتعافون :۸۰۴۷۵

انتهى** 1453

  

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