آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

-اجمالي عدد الاصابات : ۳,۷۲۸,۳۹۲شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : ۲۵۸,۳۶۱شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :۱,۲۴۲,۶۲۹شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون :۱,۲۳۷,۷۶۱- الوفيات :۷۲,۲۷۵- المتعافون :۲۰۰,۶۶۹
اسبانیا، المصابون : ۲۵۰,۵۶۱ - الوفيات : ۲۵,۶۱۳- المتعافون :۱۵۴,۷۱۸
ايطاليا، الاصابات : ۲۱۳,۰۱۳– الوفيات : ۲۹,۳۱۵- المتعافون :۸۵,۲۳۱
بريطانيا، المصابون : ۱۹۴,۹۹۰ الوفيات : ۲۹,۴۲۷ المتعافون : -
فرنسا، المصابون :۱۷۰,۵۵۱ - الوفيات :۲۵,۵۳۱ - المتعافون :۵۲,۷۳۶
المانيا ، المصابون : ۱۶۷,۰۰۷ الوفيات :۶,۹۹۳– المتعافون :۱۳۵,۱۰۰
روسيا، المصابون :۱۵۵,۳۷۰ – الوفيات: ۱,۴۵۱– المتعافون :۱۹,۸۶۵
تركيا، المصابون ۱۲۹,۴۹۱:– الوفيات: ۳,۵۲۰ – المتعافون:۷۳,۲۸۵
البرازيل، المصابون :۱۱۵,۹۵۳الوفيات :۷,۹۵۸ - المتعافون :۴۸,۲۲۱
ایران، المصابون : ۹۹،۹۷۰ - الوفيات :۶۳۴۰- المتعافون :۸۰۴۷۵
انتهى** 1453
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