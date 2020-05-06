آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

-اجمالي عدد الاصابات : ۳,۷۲۸,۳۹۲شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : ۲۵۸,۳۶۱شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :۱,۲۴۲,۶۲۹شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون :۱,۲۳۷,۷۶۱- الوفيات :۷۲,۲۷۵- المتعافون :۲۰۰,۶۶۹

اسبانیا، المصابون : ۲۵۰,۵۶۱ - الوفيات : ۲۵,۶۱۳- المتعافون :۱۵۴,۷۱۸

ايطاليا، الاصابات : ۲۱۳,۰۱۳– الوفيات : ۲۹,۳۱۵- المتعافون :۸۵,۲۳۱

بريطانيا، المصابون : ۱۹۴,۹۹۰ الوفيات : ۲۹,۴۲۷ المتعافون : -

فرنسا، المصابون :۱۷۰,۵۵۱ - الوفيات :۲۵,۵۳۱ - المتعافون :۵۲,۷۳۶

المانيا ، المصابون : ۱۶۷,۰۰۷ الوفيات :۶,۹۹۳– المتعافون :۱۳۵,۱۰۰

روسيا، المصابون :۱۵۵,۳۷۰ – الوفيات: ۱,۴۵۱– المتعافون :۱۹,۸۶۵

تركيا، المصابون ۱۲۹,۴۹۱:– الوفيات: ۳,۵۲۰ – المتعافون:۷۳,۲۸۵

البرازيل، المصابون :۱۱۵,۹۵۳الوفيات :۷,۹۵۸ - المتعافون :۴۸,۲۲۱

ایران، المصابون : ۹۹،۹۷۰ - الوفيات :۶۳۴۰- المتعافون :۸۰۴۷۵

انتهى** 1453