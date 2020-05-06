٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:١٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83777725
٠ Persons

سمات

خلال العام الحالي

انجاز مشاريع بقيمة 2.2 ملياردولار في قطاع التعدين

انجاز مشاريع بقيمة 2.2 ملياردولار في قطاع التعدين

طهران / 6 ايار/مايو/ ارنا- اعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني " خداداد غريب بور" عن انجاز مشاريع في قطاع التعدين بقيمة 2.276 ملياردولار حتى نهاية العام الحالي ( ينتهي 20مارس 2021) .

واضاف رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) ان الشركات التابعة لمنظمة ايميدرو تقوم بانجاز مشاريع في مجالات الفولاذ والنحاس والذهب والنفلين سينيت والفوسفات والتي سيتم افتتاحها حتى نهاية العام الحالي الذي اطلق عليه بعام " نهضة الانتاج" .

وبين ان هذه المشاريع ستوفر فرص عمل لاربعة الاف و113 عاملا بشكل مباشر و 23 الف و 280 بشكل غير مباشر .

وأضاف غريب بور، انه تم خلال العام الماضي افتتاح مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاع التعدين.
وتابع: تفيد الإحصائيات أن الإنتاج في قطاع التعدين إتخذ وتيرة تصاعدية خلال العام الماضي، بما في ذلك إنتاج سبائك الذهب، حيث يظهر نموا بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر إنتاج سبائك الصلب وخام الحديد المضغوط نموا بنسبة  4 في المئة، والحديد الإسفنجي بنسبة 2 في المئة، ومنتجات الفولاذ بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =