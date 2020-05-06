انجاز مشاريع بقيمة 2.2 ملياردولار في قطاع التعدين

واضاف رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) ان الشركات التابعة لمنظمة ايميدرو تقوم بانجاز مشاريع في مجالات الفولاذ والنحاس والذهب والنفلين سينيت والفوسفات والتي سيتم افتتاحها حتى نهاية العام الحالي الذي اطلق عليه بعام " نهضة الانتاج" .

وبين ان هذه المشاريع ستوفر فرص عمل لاربعة الاف و113 عاملا بشكل مباشر و 23 الف و 280 بشكل غير مباشر .

وأضاف غريب بور، انه تم خلال العام الماضي افتتاح مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاع التعدين.

وتابع: تفيد الإحصائيات أن الإنتاج في قطاع التعدين إتخذ وتيرة تصاعدية خلال العام الماضي، بما في ذلك إنتاج سبائك الذهب، حيث يظهر نموا بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر إنتاج سبائك الصلب وخام الحديد المضغوط نموا بنسبة 4 في المئة، والحديد الإسفنجي بنسبة 2 في المئة، ومنتجات الفولاذ بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

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