ايراني يحتل المركز الثالث عالميا في تصنيف البارا تايكواندو

وقال رئيس اتحاد التايكواندو في محافظة كيلان " محسن ستركي" ان الاتحاد العالمي للتايكواندو اعلن في موقعه الرسمي احدث تصنيف للاعبي هذه الرياضة حيث احتل اللاعب الايراني " مهدي بور رهنما " المركز الثالث عالميا في الوزن تحت 75 كغم بحصوله على 191/84 نقطة.

واضاف ستركي ان بور رهنما كان قد احتل المركز الاول في التصنيف العالمي خلال غالبية الاشهر في عام 2019 وفي النهاية نال بطاقة التاهل الى بارالمبياد طوكيو 2020 .

وقد احرز البطل الايراني "بور رهنما" عدة مداليات منها ذهبية كأس رئيس الاتحاد 2019 وذهبية بطولة اسيا 2019 وذهبية الدورة السابعة لبطولة العالم في بريطانيا 2018 وذهبية العالم 2010 وذهبية بارالمبياد كوريا الجنوبية وكذالك ذهبية باراتايكواندو اسيا في الفلبين.

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