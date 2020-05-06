ايران: مستعدون للتعاون مع لبنان لتطبيق الاجراءات الصحية لمكافحة الكورونا

واضاف البيان ان اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا (COVID - 19) في الأسابيع الأخيرة، وضع دول المنطقة والعالم أمام تحدّ جديد يستلزم تعاونا اقليميا ودوليا لمكافحته. وأي تسييس أو عمل یأتي فی سیاق المزایدات السیاسیة او الاعلامیة سيؤدي الى المزيد من التداعيات الوخیمة على شعوب العالم.

واكد البيان: لقد بدأت الجمهورية الاسلامية الايرانية، بمكافحة هذا الفيروس منذ الأيام الاولى من انتشاره في البلاد، بكل قوة وبمنتهى الصدق والشفافية، والاستعانة بقدراتها الوطنية الذاتية وتعبئة كافة الأجهزة ذات الصلة. وقد استطاعت أن تحقق في هذا المسار تقدّماً ملموساً ومستمرا على اساس بناها التحتية الصحية القوية.

وتابع البيان: من الضروري لدول منطقة غرب آسيا علی وجه الخصوص أن تعمل علی تعزیز التعاون الثنائي والاقلیمي، فی مجال مکافحه فيروس كورونا وقد أبدت الجهات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومنذ الأيام الاولى لانتشار الفيروس في ايران، أقصى درجات التعاون مع الجهات ذات الصلة في وزارة الصحة اللبنانية، حيث عملت، في اطار بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، على نقل الرعايا اللبنانيين المقيمين في ايران الى لبنان. وكذلك اتخذت اجراءات صارمة في مطاراتها لفحص المسافرين على متن الرحلات الخارجية، حيث ألزمت بعض المغادرين بتقديم شهادات مخبرية للخلو من الفيروس وبالتالي بذلت كل الجهود الممكنة من أجل السيطرة على هذا المرض و منع انتشاره.

واوضح البيان إن العقوبات الامريكية الظالمة وغير الانسانية المفروضة على الشعب الايراني، والتي تحول دون بيع الدواء والتجهيزات والمعدات الطبية لايران، خاصة في ظل هذه الظروف الطارئة ما هي إلا تجلّيات للإرهاب الاقتصادي والبيولوجي الذي تمارسه الحكومة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن مثل هذه التوجهات ستعرقل جهود كافة الدول في مكافحة هذا الفيروس.

وجددت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان تاكيدها على ضرورة التنسيق الاقليمي والدولي لمكافحة فايروس كورونا، معلنا إستعدادها للتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة، من أجل إعداد وتطبيق البروتوكولات الصحية والعلاجية لمواجهة هذا المرض بالاستناد الى معايير منظمة الصحة العالمية .

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