قائد الثورة يلتقي مع كوادر سبع مجمعات إنتاجية عن طريق آلية الفيديو

وشارك في اللقاء مدراء وعدد من العمال النموذجيين حيث قدموا شرحا عن اوضاع هذه المجمعات الإنتاجية ومنجزاتها ومشاكلها والطرق المقترحة لحل هذه المشاكل بهدف تحقيق شعار هذا العام " قفزة الانتاج".
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى** 2344
طهران / 6 أيار/ مايو/ ارنا - بمناسبة أسبوع العمال ومتابعة تحقيق شعار هذا العام "قفزة الانتاج"، التقى قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي مع كوادر سبع مجمعات إنتاجية عن طريق آلية الفيديو.
وشارك في اللقاء مدراء وعدد من العمال النموذجيين حيث قدموا شرحا عن اوضاع هذه المجمعات الإنتاجية ومنجزاتها ومشاكلها والطرق المقترحة لحل هذه المشاكل بهدف تحقيق شعار هذا العام " قفزة الانتاج".
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى** 2344
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