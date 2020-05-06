٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٢٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83777931
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ممثل منظمة الصحة العالمية يزور مؤسسة نقل الدم الايرانية

ممثل منظمة الصحة العالمية يزور مؤسسة نقل الدم الايرانية

طهران / 6 ايار/مايو/ ارنا- قام ممثل منظمة الصحة العالمية " كريستوف هاملمن" بزيارة مركز التقنيات الحديثة لاهداء البلازما في مؤسسة نقل الدم الايرانية واطلع على الية اهداء المتعافين من كوفيد 19 للبلازما.

وقام هاملمن برفقة المدير التنفيذي لمؤسسة نقل الدم الايرانية " افشين عشقي" بجولة اطلع خلالها على نشاطات الاقسام المختلفة للمؤسسة .

وقدم عشقي تقريرا عن مراحل تفشي فيروس كورونا في ايران والاجراءات المتخذة لمواجهته.

كما اطلع الضيف عن آلية اهداء بلازما المتعافين من كوفيد19 التي تتم بطريقة التجميد ( فريزيس).

وقال عشقي ان ايران قامت ببحوث حول بلازما المتعافين من كورونا قبل الدول الاوروبية وامريكا ولكن لم يتم نشر نتيجة البحوث والتحقيقات ، مبينا انه خلال العقود الماضية كانت نتائج استخدام بلازما المتعافين من الامراض التنفسية مرضية وباعثة على الامل .

واضاف عشقي ان الدراسات مستمرة حول بلازما اكثر من 200 شخص متعافي من فيروس كورونا .

انتهى**م م**

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