ممثل منظمة الصحة العالمية يزور مؤسسة نقل الدم الايرانية

وقام هاملمن برفقة المدير التنفيذي لمؤسسة نقل الدم الايرانية " افشين عشقي" بجولة اطلع خلالها على نشاطات الاقسام المختلفة للمؤسسة .

وقدم عشقي تقريرا عن مراحل تفشي فيروس كورونا في ايران والاجراءات المتخذة لمواجهته.

كما اطلع الضيف عن آلية اهداء بلازما المتعافين من كوفيد19 التي تتم بطريقة التجميد ( فريزيس).

وقال عشقي ان ايران قامت ببحوث حول بلازما المتعافين من كورونا قبل الدول الاوروبية وامريكا ولكن لم يتم نشر نتيجة البحوث والتحقيقات ، مبينا انه خلال العقود الماضية كانت نتائج استخدام بلازما المتعافين من الامراض التنفسية مرضية وباعثة على الامل .

واضاف عشقي ان الدراسات مستمرة حول بلازما اكثر من 200 شخص متعافي من فيروس كورونا .

انتهى**م م**