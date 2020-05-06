جامعتا أصفهان وسويسرا تتعاونان في مجال مكافحة كورونا

وتُجرى هذه الدراسة بالتعاون مع جامعة أصفهان للعلوم الطبية وبازل بسويسرا وفي وقت واحد في كلا البلدين ، وستتاح نتائج المشروع للمواطنين بعد التحليل.

في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الأربعاء، قالت عضوة هيئة التدريس بجامعة أصفهان للعلوم الطبية عن هذا المشروع البحثي المشترك: تم إطلاق المشروع لأول مرة من قبل قسم العلوم العصبية والجزيئية في جامعة بازل بسويسرا ، تحت إشراف البروفيسور "دومينيك دوكروفان" ، بهدف فحص الصحة العقلية للمجتمع السويسري في أزمة كورونا.

وأضافت عاطفة واعظي: بعد تنفيذ المراحل الأولية للمشروع في سويسرا، تقرر تنفيذ المشروع البحثي بالتعاون مع جامعة أصفهان للعلوم الطبية في إيران.

واشارت الى إن نتائج هذا المشروع البحثي يمكن أن يساعد واضعي السياسات والمخططين في البلاد على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر فعالية أثناء وبعد تفشي المرض.

وأضافت أن الاستبيان سيكون متاحا للمواطنين عبر الإنترنت وسيستغرق حوالي 15 دقيقة لإكماله، موضحة أن الباحثين في جامعة أصفهان للعلوم الطبية حاولوا ترجمة هذه الأسئلة بمزيد من الصلاحية، وهذه الخطة تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الأخلاقيات في الجامعة.

انتهى** 2344