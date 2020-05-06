محادثات بين امين العاصمة طهران ونظيره النمساوي عبر الفيديو

وقال حناجي في هذا الحوار لإ هنالك قيود كبيرة امام اسطول النقل العام من ضمنها عدم امكانية التطوير بسبب الحظر الا ان بلدية طهران عملت بعد تفشي فيروس كورونا على اتحاذ اجراءات مؤثرة لنقل الركاب باسطول النقل العام مع الالتزام ب البروتوكولات الصحية.

واكد بان ايران تواجه فيروسي كورونا والحظر معا واضاف، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا فان الشركات الناشئة (ستارت اب) قد تعزز نشاطها في ايران والكثير من الخدمات تنجز الان عبر الانترنت والشبكة الافتراضية.

واوضح هناك نقص في العديد من المعدات الطبية في بداية ازمة كورونا مثل الكمامات والقفازات والمواد المعقمة الا ان هذه السلع اصبحت في متناول اليد في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الجهات المعنية وتغيير الخطوط الانتاجية لبعض المصانع.

ولفت الى بدء انشطة بعض الاعمال قليلة المخاطر في طهران مع الالتزام بالمعايير الصحية، فضلا عن وقف العمل بقانون منع دخول السيارات الخصوصية الى مركز العاصمة المعمول به في الظروف الطبيعية وذلك بغية التخفيف عن الضغط على اسطول النقل العام، منوها الى ان الاعمال والانشطة كثيرة المخاطر مازالت متوقفة.

واشار الى ان بعض المحافظات في البلاد اعلنت العبور من نقطة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وفي الختام قدم حناجي الدعوة لنظيره النمساوي بزيارة طهران.

امين العاصمة النمساوية : على المدن الكبرى التعاون بعيدا عن القضايا السياسية

من جانبه شكر امين العاصمة النمساوية فيينا مایکل لودویك ، نظيره الايراني على هذا الاتصال، وقال، ان الكثير من التدابير المتخذة في فيينا لمواجهة فيروس كورونا شبيهة بتلك المتخذة في ايران مؤكدا على ضرورة التعاون بين المدن العالمية الكبرى بعيد عن السياسة.

واعرب لودريك عن تقديره لما قامت به طهران في مكافحة كورونا مهنأ بالاجراءات التي اتخذتها في التقليل من عدد الوفيات والحد من تفشي الفيروس.

واعرب عن شكره لدعوة نظيره الايرني مؤكدا تلبيتها في اقرب وقت ممكن.

يذكر ان امين العاصمة طهران اجرى محادثات عبر الاجواء الافتراضية مع العديد من نظرائه ورؤساء بلديات المدن الكبرى في العالم،منها لندن وروما واسطنبول وانقرة وسيول ومسقط , حول الاجراءات الكفيلة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

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