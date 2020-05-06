78 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1680 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى101 الفا و 650 حالة لغاية الان بينهم 2735 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 81 الفا و587 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 78 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6418 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 531 الفا و275 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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