٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٠٠ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83778142
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78 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

78 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

طهران/ 6 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 101 الفا و650 شخصا وبوفاة 78 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران6418 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1680 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى101 الفا و 650 حالة لغاية الان بينهم 2735  في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 81 الفا  و587 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 78 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6418 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 531  الفا و275 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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