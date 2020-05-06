مندوب ظريف للشؤون الأفغانية يجري اتصالا هاتفيا مع المكتب السياسي لطالبان

كما بحث الجانبان خلال الاتصال سير المفاوضات بين الافغان والجهود الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا في أفغانستان.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا في افغانستان، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، مما اثار مخاوف المجتمع الدولي وخاصة جيران أفغانستان، ويتزامن ذلك مع مشاكل اقتصادية كثيرة و شحة في المواد الغذائية الأساسية التي قد تؤدي إلى موجة من الأضرار الجديدة والخطيرة في أفغانستان.

وكان طاهريان فرد قام قبل عدة اسابيع بزيارة الى كابول التقى فيها مع كبار المسؤولين الافغان بمن فيهم محمد اشرف غني وعبدالله عبدالله، واستعرض مواقف ومقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل المشاكل الرئيسية الراهنة في افغانستان، واعلن استعداد ايران لتقديم مساعدة شاملة لأفغانستان للتغلب على الجمود السياسي الحالي.

انتهى**أ م د