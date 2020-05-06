رؤساء الجامعات الايرانية يراسلون النخب العلمية في انحاء العالم لمكافحة وباء كورونا

وجاء في تقرير وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية اليوم الاربعاء، ان الهدف من هذه الخطوة يكمن في تاسيس قنوات اتصال بين الباحثين والعلماء الايرانيين مع نظرائهم لدى البلدان الاخرى، كي يتسنى للجانبين استعراض القضايا العلمية ذات الاهتمام المشترك وايضا مناقشة مشاكل المجتمعات الانسانية ومعاناة الشعوب جراء ظاهرة الحظر التي تفرض عليهم رغم الظروف العصيبة الراهنة والناجمة عن تفشي هذا الوباء.

علما انه بالتزامن مع انتشار عدوى كوفيد 19، وضعت وزارة العلوم الايرانية على سلم برامجها الاستفادة من الطاقات والامكانات العلمية الدولية لاغراض كشف الاصابات والحد من تفشي هذا المرض، وفضح الجور الذي يمارس ضد الشعب الايراني جراء الحظر الامريكي الاحادي.

وفي آخر حصيلة انتشار فيروس كورونا على صعيد البلاد، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان عدد الاصابات بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 101 الفا و650 شخصا، وبوفاة 78 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية يبلغ عدد المتوفين في ايران 6418 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، ان عدد المتعافين من الفيروس في ايران بلغ 81 الفا و587 شخصا لغاية الان؛ مردفا ان 531 الفا و275 شخصا في انحاء البلاد خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19".

انتهى ** ح ع