ميناء جابهار يصدر أول شحنة من المواد المعدنية الى الإمارات في العام الإيراني الجديد

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء، أضاف آقايي، ان ميناء الشهيد بهشتي بمدينة جابهار، بسعة 8.5 ملايين طن، يتمتع بالشروط اللازمة لاستقبال السفن العابرة للمحيطات، مضيفا ان تفريغ وشحن ست سفن جار حاليا في ميناء جابهار.

وأضاف، ان على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد، ازدهرت التجارة في ميناء جابهار، مشيرا الى أنه بالإضافة إلى السفن المذكورة، جار حاليا تفريغ حمولة 4 سفن بضائع أساسية وسفينة حاويات في هذا الميناء بصورة متزامنة.

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