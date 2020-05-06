إيران مستعدة لتقاسم خبراتها في صياغة البروتوكولات الطبية الحديثة مع الدول الأخرى

وشدد زالى على أن النظام الطبي في إيران لم يتخلف على الإطلاق عن البروتوكولات الصحية العالمية منذ الأيام الأولى من انتشار كورونا، بل قام بنفسه بصياغة الكثير من البروتوكولات على أحسن وجه.
وصرح: لقد أثبت انتشار فيروس كورونا أن الأطباء الإيرانيين لهم اليد العليا في المنطقة، وقد أثبتت اليوم القدرات العلمية والبحثية العالية للباحثين الإيرانيين في جميع مجالات الطب، بما في ذلك مكافحة كوفيد-19 المستجد.
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طهران/5 أيار/مايو/إرنا- اكد مسؤول لجنة مكافحة وباء كورونا في العاصمة الايرانية طهران علي رضا زالي بان إيران قادرة على تصدير خبراتها في صياغة البروتوكولات التخصصية الحديثة في مجال الطب الى الدول الأخرى، مضيفا انه على سبيل المثال لا الحصر، أكدت السلطات الصحية العالمية فاعلية عقار الكلوروكين بعد 40 يوما من استخدامه في إيران كبروتوكول لعلاج وباء كورونا منذ الأيام الأولى من تفشي الفيروس في البلاد.
وشدد زالى على أن النظام الطبي في إيران لم يتخلف على الإطلاق عن البروتوكولات الصحية العالمية منذ الأيام الأولى من انتشار كورونا، بل قام بنفسه بصياغة الكثير من البروتوكولات على أحسن وجه.
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